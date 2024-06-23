Van’da yüksek kira fiyatları can sıkıyor. Özellikle yeni evlenecek çiftleri derinden düşündüren kira fiyatları, bazı mahallelerde asgari ücret seviyesini de geçiyor.

DÜĞÜN SEZONU BAŞLADI

Yaz aylarıyla birlikte Van’da düğün sezonu da açıldı. Yeni evlenen çiftleri en çok da barınma ihtiyacı düşündürüyor.

Düğün yapmanın oldukça masraflı olduğunu belirten evlenecek çiftler, buna bir de konut problemi eklenince kara kara düşündüklerini söylüyor.

Beyaz eşya, mobilya takımı, halı, perde, damatlık, gelinlik, düğün salonu derken çok ciddi bir yük altına girerek düğün yaptıklarını belirten yeni çiftler, Van’da kiralık ev bulmanın zorluğundan ve bulunsa dahi yüksek fiyatlarından yakınıyor.

KİRA FİYATI ASGARİ ÜCRETİ GEÇİYOR!

Van’ın özellikle merkez ilçelerinde kira fiyatlarının yüksekliği dikkat çekiyor.

İkinisan, Maraş, Cumhuriyet Caddesi gibi şehir merkezindeki yerlerde kiralık evlerin fiyatının asgari ücretin üstünde olduğunu belirten evlenecek çiftler, bu konuya mutlaka çözüm bulunması gerektiğini anlatıyor.

İsmini vermek istemeyen yeni evlenecek bir çift, yaptığı açıklamada; “Kiralık ev bulamıyoruz. Bulduğumuz kiralık evlerin fiyatları da çok yüksek. 17 bin TL asgari ücret bir gelirimiz var ancak az önce sorduğumuz kiralık ev için bizden 18 bin TL kira talep edildi. Daha yüksek fiyatlara kiralar istendiğini de duyduk. Böyle olunca kara kara düşünüyoruz. Düğünden sonra ne yaparız, kiraları nasıl öderiz bilemiyoruz” dediler.

Kiralık ev için emlakçıların da kapısını çaldıklarını dile getiren yeni evlenecek çift; “Emlakçıları da ziyaret ettik, telefonla aradık. Kiralık evler var ancak çok yüksek fiyatlar söyleniyor. Ayrıca emlakçının istediği komisyon ücreti de fazla. Bazı yerlerde yeni kiracılardan kapıcıların da komisyon istediğini duyduk. Tüm bunlar ciddi sorunlar ve özellikle yeni evlenecek çiftler için barınma sorunu önemli bir sorun olarak duruyor” ifadelerini kullandılar.

“DAHA MAKUL FİYATLAR OLMALI”

Yeni evlenecek çiftlerin bir yuva kurmak istediklerini ancak şartların bunu zorlaştırdığını belirten yeni evlenecek çift, ev sahiplerine de çağrıda bulunarak; “Lütfen kiralık konut fiyatlarını makul seviyelere indirin. Ve bazı ev sahipleri de konutunu sadece memura kiraya veriyor. Ya memur olmayanlar ne yapacak? Lütfen el birliği ile yeni ev kuracaklara herkes yardımcı olsun, fiyatlar makul seviyelere çekilsin. Çünkü gerçekten bu dönemde düğün yapmak, ev kurmak oldukça zor…” diyerek, konuya hassasiyet gösterilmesini istediler.