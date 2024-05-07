Kentte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntü ise kışı aratmadı. Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından öğle saatlerinde aniden dolu etkili oldu. Kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüyen dolu, hayatı da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların öğle ve akşam saatleri arasında Muş, Bitlis ve Hakkari illeri ile Van'ın güney ve doğu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, “2000 metre üzeri rakımlı yerlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şekilde esmesi beklenmektedir.Muş, Bitlis, Hakkari illeri ile Van'ın güney ve doğu ilçelerinde öğle ve akşam saatleri arasında yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vatandaşlar, Van’da bu yıl yağış açısından bereketli olduğunu belirtirken, barajlardaki doluluk oranının ise arttığını söyledi.