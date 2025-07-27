Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından raporlanan verilere göre Türkiye genelinde 2025 yılı ilk yarısında gerçekleşen toplam işlem sayısı 10 milyon 165 bin 21 oldu. Bu dönem içerisinde gerçekleşen toplam tapu harcı 71 milyar 342 milyon 748 bin 713 lira olarak raporlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2025 yılının ilk yarısında ise toplam 87 bin 775 tapu işlemi gerçekleşti. Yine bu dönemde gerçekleşen tapu işlemlerinden elde edilen harç miktarı ise 230 milyon 219 bin 993 lira olarak açıklandı.

Van’da ilçe bazında yapılan tapu işlem sayılarında 22 bin 639 işlem ile İpekyolu ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 14 bin 772 işlem ile Erciş, üçüncü sırada 11 bin 594 işlem ile Tuşba, dördüncü sırada 8 bin 589 işlem ile Edremit yer aldı. Başkale 8 bin 502 tapu işlemiyle beşinci sırada yer alırken diğer ilçelerde ise tapu işlem sayıları şu şekilde olacak;

8 bin 248 işlem Gürpınar, 3 bin 502 işlem Özalp, 3 bin 411 işlem Çaldıran, 2 bin 570 işlem Gevaş, 2 bin 497 işlem Muradiye.

Bu dönemde Van’daki ilçelerde en fazla tapu harç miktarı 132 milyon 309 bin 102 TL ile İpekyolu ilçesinde gerçekleşirken, 43 milyon 557 bin 233 TL ile Edremit ikinci, 25 milyon 459 bin 688 TL ile Tuşba üçüncü, 23 milyon 490 bin 726 TL ile Erciş dördüncü, 3 milyon 16 bin 726 TL ile Muradiye beşinci sırada yer aldı.