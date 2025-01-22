Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde satışı gerçekleşen toplam konut sayısı 2023 yılına göre yüzde 20,6 oranında artış göstererek 1 milyon 478 bin 25 oldu.

2024 yılında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir oldu.

Aynı dönemde konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Van’da 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde satılan toplam konut sayısı 9 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

Van’da 2024 yılında konut satış sayısının en fazla olduğu ay bin 396 ile Aralık ayı olurken, konut satış sayısının en az olduğu ay ise 449 ile Nisan ayı oldu.

İşte Van’da ay ay satışı gerçekleşen konut sayısı:

OCAK 2024

Van’da 2024 yılı Ocak ayında toplam 557 konut satıldı. 2023 yılının aynı döneminde ise 732 konut satışı gerçekleşmişti.

ŞUBAT 2024

Van’da 2024 yılı Şubat ayında 620 konut satılırken, bu rakam 2023 yılının Şubat ayında 464 olarak kayıtlara geçmişti.

MART 2024

2024 yılı Mart ayında Van’da 589 konut satıldı. Kentte 2023 yılı Mart ayında 731 konut satışı gerçekleşmişti.

NİSAN 2024

2024 yılı Nisan ayı içerisinde Van’da 449 konut satılırken 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 475 olarak açıklanmıştı.

MAYIS 2024

Van’da 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 701 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 681 konut satılmıştı.

HAZİRAN 2024

Haziran 2024’te Van’da 519 konut satışı gerçekleşirken bir önceki yılın aynı döneminde ise 525 konut satılmıştı.

TEMMUZ 2024

Temmuz 2024’te Van’da toplam 940 konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yıl Temmuz ayında 767 konut satışı olmuştu.

AĞUSTOS 2024

Van’da 2024 yılı Ağustos dönemi içerisinde 910 konutun satışı gerçekleşirken bu rakam 2023 yılının aynı ayında 859 olarak kayıtlara yansımıştı.

EYLÜL 2024

2024 yılı Eylül dönemi içerisinde Van’da 887 konut satıldı. Van’da 2023 yılının Eylül ayında ise 727 konut satışı gerçekleşmişti.

EKİM 2024

2024 yılı Ekim ayı içerisinde Van’da bin 182 konut satıldı. Geçtiğimiz senenin aynı ayında 638 konut satışı gerçekleşmişti.

KASIM 2024

Van’da 2024 yılı Kasım ayı içerisinde 965 konut satıldı. 2023’ün Kasım ayında 633 konut satılmıştı.

ARALIK 2024

2024 yılı Aralık ayında ise Van’da satılan toplam konut sayısı bin 396 oldu. Van’da 2023 Aralık ayında satılan konut sayısı ise 892 olarak kayıtlara geçmişti.