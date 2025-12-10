AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre kilometre istatistikleri, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları yolu kapsıyor.

Hesaplamalarda, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, motosiklet ve özel amaçlı taşıtların kilometre sayacı bilgilerinde derlenen idari kayıtlar kullanılıyor. Traktörler ise kapsam dışında bırakılıyor.

Verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından geçen yıl 382 milyar 870 milyon kilometre yol katedildi.

Bu değer 2020'de 287 milyar 100 milyon olarak hesaplanırken 5 yılda taşıtların yaptığı toplam yol yüzde 33 artış gösterdi.

Trafiğe kayıtlı taşıtların kilometre istatistikleri 2021'de 310 milyar 358 milyon kilometre, 2022'de 331 milyar 835 milyon kilometre, 2023'te 348 milyar 115 milyon kilometre olarak kayıtlara geçti.

Böylece, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları 5 yılda toplamda 1 trilyon 660 milyar 278 milyon kilometre yol katetti.

En büyük artış motosiklet sınıfında

Türkiye'deki araçların katettiği yolun yüzde 50'den fazlası otomobil sınıfı motorlu araçlar tarafından yapıldı.

Söz konusu araç grubuyla 5 yılda toplam 942 milyar 728 milyon kilometre yol gidildi. Otomobillerin ardından ikinci sırada yer alan kamyonetler ise aynı dönemde 339 milyar 200 milyon kilometre yol aştı.

Motosikletler ise 2020-2024 döneminde katedilen yolun en çok arttığı motorlu araçlar oldu. Söz konusu araçlarla 2020'de 12 milyar 880 milyon kilometre yol yapılırken bu değer geçen yıl yaklaşık yüzde 160 artışla 33 milyar 348 milyona ulaştı.