AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arası 9,3 derece olan kasım ayı ortalama sıcaklığı bu yıl 2,9 derece artış göstererek 12,2 derece oldu.

Türkiye 1971-2025 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklık sıralaması verilerine göre de 2025 yılı, son 55 yılın en sıcak 3'üncü kasım ayı oldu.

Geçen ay sıcaklıklar, Akhisar, Gediz, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Kasımda en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 33,3 dereceyle Osmaniye'de kaydedildi.

Türkiye'de kasım ayı ortalama sıcaklıkları en son 2010 ve 2023 yıllarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise sıcaklıklar 9,3 dereceyi aşarak son 55 yılın en sıcak 3'üncü kasım ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde kasımda sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 26,6 derece ile İstanbul Florya'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde Akhisar ve Gediz çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşen kasım ayı sıcaklıkları, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,9 dereceyle Kütahya'nın Gediz ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 29,3 dereceyle Muğla'nın Milas ilçesinde görüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşen sıcaklıklar, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,4 derece ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 33,3 dereceyle Osmaniye'de kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde kasımda sıcaklıklar Sivas, Zara ve Kangal çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,8 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,7 dereceyle Konya'nın Ereğli ilçesinde ölçüldü.

Güneydoğu'da en yüksek sıcaklık Şırnak'ta ölçüldü

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi çevresindeki bölümünde mevsim normalleri civarında gerçekleşti, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. En düşük sıcaklık sıfırın altında 5,1 dereceyle bölgenin Erzurum İspir ilçesi çevresinde, en yüksek sıcaklık ise 29,4 dereceyle Ordu'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 26 derece olarak Elazığ'ın Palu ilçesinde ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kasım ayında sıcaklıkları Batman ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 32 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde görüldü.