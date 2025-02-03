Geçerli sanayi kapasitesi raporu istatistiklerine göre 2024 yılında istihdamın en düşük olduğu iller arasında Van da yer aldı.

Sanayi Kapasite Raporuna sahip tesislere göre istihdamın en fazla olduğu birinci il 761 bin kişiyle İstanbul olurken, istihdamın en düşük olduğu il ise 239 kişi ile Bayburt oldu. Rapora göre 2024 yılında sanayilerde en az çalışanın bulunduğu iller arasında Van 22. sırada yer aldı.

Bu dönemde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,06'dan yüzde 62,58'e gerilerken, büyük firmaların payı yüzde 36,94'ten yüzde 37,42'ye yükseldi.

Sanayi kapasitesi raporunda yer alan bilgilere göre illerde en çok kodlanan faal ürünler de açıklandı. Buna göre Van’da en çok kodlanan faal ürünler şunlar oldu: Hazır beton imalatı, paketleme faaliyetleri, diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri, çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı, kahve ve çayın işlenmesi.

Bu ürünlerin toplam kapasite rapor sayıları 136 oldu.