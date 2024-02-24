Balık sezonunda İnci Kefalinde bolluk olduğunu belirten balıkçılar, fiyatının uygun olmasından dolayı satışlardan memnun olduklarını ve en çok bu balığın satıldığını söylüyor.

Dünyada sadece Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda bulunabilen İnci Kefali Balığı, et fiyatlarının artmasıyla beraber kış aylarında Van’da en çok tüketilen ürünlerden oluyor.

Balık sezonunun açıldığı günden bu yana İnci Kefali fiyatlarında büyük bir değişiklik olmadığını aktaran balıkçılar, kırmızı et fiyatlarındaki artışlardan dolayı Vanlıların genellikle kış aylarında İnci Kefaline yoğun ilgi gösterdiğini belirttiler.

İnci Kefalinin yanı sıra Mersin, Trabzon ve çeşitli liman şehirlerinden getirilen levrek, alabalık, hamsi, çipura, lüfer gibi balık çeşitleri de balıkçı tezgahlarını süslüyor.

Tezgahlardaki en ucuz balık, kilo fiyatı 50 lira ile inci kefali olurken diğer balık fiyatları da türüne göre değişkenlik gösteriyor.