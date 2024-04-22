VEDAŞ, uzun bir süredir devam ettirdiği elektrik kesintilerini bugün de gerçekleştirecek. Planlı bakım onarım gerekçesiyle Van’ın bazı ilçelerine bağlı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, enerji kesintisinin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09.00 – 16.00 saatleri arasında Kalecik Mahallesi, 09:00 - 11:00 saatleri arasında

Güveçli, Altıntepe, İskele Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09:00 - 17:00 saatleri arasında Atalan, Aladüz, Abalı Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09:00 - 11:00 saatleri arasında Balaklı Mahallesi Ve Küme Evlerinde, 09:00 - 14:00 saatleri arasında Açıkyol ve Balaklı Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09:00 - 17:00 saatleri arasında Yukarıgüneyce, Dibekli, Yatıksırt, Ağzıkara, Çalımlı Mahalleleri ve Cumhuriyet, Cevdet Paşa, Hafiziye Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09:00 - 17:00 saatleri arasında

Eminpaşa, Süphan Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.