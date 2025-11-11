VEDAŞ, planlı elektrik kesintilerine devam ediyor. Havaların soğuması nedeniyle elektrik kesintilerinin devam etmesi mağduriyet yaratıyor. Özellikle elektrik kesintisinden kaynaklı doğal gazın çalışmaması çocuklu aileleri sıkıntıya sokuyor. Vatandaşlar, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını ve kesintilerin son bulmasını istiyor.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar ve Gevaş ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Buzhane, Halilağa, Hatuniye, Selimbey ve Yalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 17.00 Saatleri arasında; Selimbey, Halilağa, Hatuniye, Cevdet Paşa, Buzhane, Seyit Fehim Arvasi, Vali Mithat Bey Mah., Kışla Yolu, Çavuşbaşı 1., 2. Sokaklar, Hilal 1., 2. Sokaklar Osman Oğlu Sokak, Gazhane Sokak, Şerefiye Mah., Akman Sk., Akman 1. Sk., Cami 1., 2., 4., 5. Sokaklar., Sakinler Sk., Erzurum Sk., Erzurum 2. Sk., Ferit Melen Cd., Vali Mithat Bey Mah. Çavuşbaşı 1., 2., Sk. Sokaklar, 1447. Sk., Fariz Katip Sk., Tahir Paşa Sk.ve Gazhane Çıkmaz Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Elmalık, Andaç, Gölkaşı, Mülk ve Eminpaşa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 17.00 Saatleri arasında; Enginsu, Uğurveren, Eminpaşa, Şabaniye Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; İskele, Kalecik ve Şemsibey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Abdalmezrası, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler ve Uncular Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Dağseven Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Andaç, Enginsu Uğurveren ve Aladüz Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 17.00 Saatleri arasında; Gündoğan, Köklü Kızıltaş, Andaç, Mülk Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.