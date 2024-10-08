İlk olarak Covid-19 döneminde üretilen ve satışına başlanan elektrikli tandırlar, son zamanlarda Van’da artan ekmek fiyatlarıyla beraber yeniden popüler hale geldi.

Ortalama fiyatları bin ila bin 500 arası değişen elektrikli tandırlara talebin fazla olduğunu belirten esnaf Sinan Özbey, “Elektrikli ekmek tandırları ilk olarak pandemi döneminde çıktı ama şu an neredeyse pandemi döneminden de daha fazla satışı yapılıyor. Vatandaşlar oldukça rağbet gösteriyor.” diye konuştu.

“EKMEĞE ZAM SONRASI TALEP ARTTI”

Van’da ekmeğe gelen son zamlarla beraber elektrikli tandırlara ilginin daha da arttığına değinen Esnaf Sinan Özbey, “Alım gücünün düşmesi ve özellikle de ekmek fiyatlarına gelen zamlarla beraber vatandaşlarımız elektrikli tandıra daha fazla rağbet göstermeye başladı. Genelde daha işlevsel ve geleneksel tandırdan çok daha kullanışlı oluyor. Kırsal kesimlerden de kış aylarında tandır yakmak istemeyen ev hanımlarının işini büyük derecede kolaylaştırıyor” ifadelerine yer verdi.

Yeni nesil tandırların kullanışlı ve geleneksel tandırlardan daha zahmetsiz olduğunu aktaran Özbey, “Sadece ekmek değil, lahmacun, pide, ızgara ve bunlara benzer pek çok yiyecek de yapılabiliyor. Asıl mesleğimiz sobacılık ama şu an elektrikli tandırlar yaz mevsiminde de kış mevsiminde de sobalardan daha fazla satılıyor, bizler satışlardan vatandaşlar da yeni nesil tandırlardan çok memnun.” şeklinde konuştu.