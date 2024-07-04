Ramazan ayından önce alınan karar gereği 8 TL'ye çıkarılan fakat eski fiyat olan 7 TL'den satılan 210 gram ekmek bundan sonraki süreçte 8 TL'ye satılacak. Maliyetlerin artmasından dolayı kent genelinde daha önce 7 TL'ye satılan 210 gram ekmek, bugünden itibaren birçok fırında 8 TL'ye satılmaya başladı.

Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, 210 gramlık ekmek fiyatını Ramazan ayından önce 8 TL olarak belirlediklerini fakat bu fiyatın kent genelinde uygulanmadığını belirterek, bundan sonraki süreçte 210 gramlık ekmeğin 8 TL'ye satılacağını vurguladı.

Zam kararının yeni bir karar olmadığını belirtken Başkan Işık, 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmeğin bundan böyle 8 TL'ye satılacağını açıkladı. Artan maliyetler sonucu, ekmeğe yapılabilecek zam konusunda sektör temsilcilerinin verdiği bilgiler ışığında hareket ettiklerini belirten Başkan Şık, esnaf ve vatandaşı düşünerek hareket ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda kent genelinde daha önce 7 TL'den satılan 210 somun ekmek ve 200 gram pide ekmek, bundan sonraki süreçte 8 TL'ye satılacak. Bundan sonraki süreçte 210 gram somun ekmek 8 TL'ye, 210 gram kepek ekmek 8 TL'ye, 210 gram pide ekmek 8 TL'ye, 210 gram sütlü ekmek 12 TL'ye, 400 gram çiftli pide ekmeği 16 TL'ye, 1000 gram kilo ekmeği 38 TL'ye, 1000 gram roll ekmeği 54 TL'ye, 80 gram tandır ekmeği 6 TL'ye, 150 gram Van Çöreği 12 TL'ye, 125 gram Van Çöreği 9 TL'ye, 300 gram çiftli çörek 24 TL'ye, 80 gram simit- poğaça 12 TL'ye satılacak.