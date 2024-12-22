Van’da 210 gram somun ve 200 gram pide ekmek 10 liradan satışa sunulurken ekmeğe 1 yılda 3 kez zam yapılmış oldu. Gelen zamlara ilişkin Fırıncılar Odası girdi maliyetlerinin yüksekliğini gösterdi.

Van’da Ocak 2024’te ekmek için zam kararı alındı ve 7 TL olan ekmeğin fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Ancak bu zamlı fiyatın uygulanması ertelendi ve zam Temmuz ayında uygulandı.

Ardından bu kez Eylül ayında ekmeğe yeniden zam yapıldı ve 8 TL olan ekmeğin fiyatı 9 TL’ye yükseltildi.

Son olarak artan maliyetler gerekçesiyle önceki gün itibariyle ekmeğe yeniden 1 TL’lik zam yapıldı ve yeni tarifeye göre 210 gramlık somun ekmek ve 200 gramlık pide ekmek 10 TL’den satılmaya başlandı.

Böylelikle 2024 Ocak ayından Aralık ayına kadar Van’da ekmeğe 3 kez zam uygulanmış oldu.

İpekyolu ilçesindeki fırıncı esnafları, yapılan zamma ilişkin olarak; “1 TL’lik zam çok değil, maliyetimiz daha fazla” dedi.

Fırıncılar Odası da, yaptığı açıklamada; “Un, maya, sigorta ve bunlara ek olarak 20’ye yakın girdi kaleme gelen zamlar neticesinde Türkiye genelindeki 10 TL rayişi uygulamak zorunda kaldık” açıklaması yaparak, maliyetlerden dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu belirtmişti.