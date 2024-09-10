Jandarma Trafik Ekipleri Büyük Bir Denetim Hareketi Başlattı

İl Jandarma Komutanlığı'nın organizasyonunda yapılan bu denetim, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını hedef aldı ve hem güvenlik hem de düzen açısından önemli bir adım oldu.

Denetim Kapsamında Hedef Köyler Belirlendi

Jandarma trafik ekipleri, Bardakçı, Mollakasım, Alaköy, Göllü, Gedikbulak, Erçek ve Hıdır köylerinde yer alan servis araçlarına yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Bu köylerde, öğrenci taşıyan servis araçlarının uygunluk kriterlerine uyup uymadığı detaylı bir şekilde incelendi. Denetim sürecinde, araçların genel durumu ve güvenlik özellikleri titizlikle kontrol edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Dokümantasyon İncelendi

Denetim sırasında, jandarma ekipleri okul taşıtı işareti, dur levhası, öğrenci emniyet kemerleri, tüm evrakların eksiksizliği ve sürücülerin alkol durumlarını değerlendirdi. Bu ayrıntılar, öğrenci güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahipti ve her bir detayın titizlikle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Sürücüler Bilgilendirildi ve Uyarıldı

Denetimlerin ardından, jandarma ekipleri öğrenci servis sürücülerine topluca bilgilendirme yaptı. Kural ve cezalar hakkında sürücülere bilgi verilirken, güvenli taşımacılığın önemine dikkat çekildi. Ekipler, servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kuralları ve ihlallerin sonuçlarını detaylı bir şekilde açıkladı.