Çatak’ta Eğitim Yılına Temizlikle Merhaba!

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Şefliği ekipleri, okul bahçelerini pırıl pırıl hale getirmek için kolları sıvadı.

Fen İşleri ve İtfaiye Ekipleri El Ele Verdi

Bu yıl eğitim sezonunun en temiz başlangıcını yapmak amacıyla, Çatak Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Şefliği ekipleri, ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı, bu sayede eğitim alanlarının hijyenik koşulları artırılmak istendi.

Bahçeler Tazyikli Su ile Yeniden Canlandı

Ekipler, okullardaki bahçeleri tazyikli suyla yıkayarak yüzeydeki kirleri ve tozları temizledi, ayrıca doğal olarak büyüyen yabani otları da temizleyerek alanların daha düzenli ve estetik görünmesini sağladı.

Temizlik Çalışmaları Pazartesi Gününe Kadar Sürülecek

Bu kapsamlı temizlik harekâtının, ilçedeki tüm okullarda tamamlanması hedefleniyor ve ekiplerin, pazartesi gününe kadar çalışmaları tamamlayarak okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirmesi planlanıyor.

Eğitim Sezonuna Güzel Bir Başlangıç İçin Özenli Hazırlık

Çatak Belediyesi’nin bu titiz temizlik çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılına temiz ve düzenli okul bahçeleriyle başlamanın önemini vurguluyor ve öğrencilerin, öğretmenlerin temiz bir ortamda eğitim almasını sağlamak için yapılan bu hazırlıklar, eğitim kalitesini olumlu yönde etkileyecek.