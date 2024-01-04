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Van’da düzenlenen DAKAF24 ikinci gününde de misafirlerini ağırladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, bugün tamamlanacak.

YETENEK HER YERDE

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilen DAKAF’24 üniversiteler, kamu ve meslek odaları arasında köprü görevi görerek gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

DAKAF’24, ilk gününde paydaşı üniversitelerden ve çok sayıda liseden binlerce öğrenciyi ağırladı.

Yoğun merak ve ilgi uyandıran fuara gelen ziyaretçilerden gazetemize konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri, “Fuar beklediğimizden çok daha kalabalık ve yoğun geçiyor. Bazı stantlara uğradık, kimi meslek grupları kendi bünyelerinde eğitimlerle yetişmiş kalifiye personel açığını kapatıyor. Programda bu kadar çok firmanın olması biz gençler için çok iyi oldu. İşveren ve öğrencilerin bu fırsatı daha etkin kullanmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan bir başka öğrenci de; “İnşaat, altyapı, prefabrik firmaları var. Bu yıl ilk defa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, paydaş üniversitelerin de katkısıyla DAKAF’24’e ev sahipliği yaptı. Bu bizim için bir fırsat. Öğrencilerimizin iş ve staj imkanı için çok güzel teklifler alabileceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.