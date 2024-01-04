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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu önünde toplanan akademik ve idari personel ile öğrenciler, İsrail saldırılarına tepkilerini ve Gazzelilerin yanında olduklarını açık hava gösterisiyle ifade etti. Gösteri sırasında Gazze’deki vahşeti canlandırmak adına fondan savaş sesleri de verildi. Gazzelilerin yanında olduklarını ve bu konuda toplumsal duyarlılığı göstermek için yapılan etkinliğe, Van YYÜ Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve eşi Duygu Şevli’nin yanı sıra çok sayıda akademik personel ile öğrenci katıldı.