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İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; Karşıyaka Spor Kompleksi, Bostaniçi Toplum Merkezi Spor Salonu, Çocuk Spor Merkezi, Bahçıvan Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Şerefiye Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Cevdet Paşa Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve Alipaşa Kadın Spor Merkezi’nde verilecek kursların başvurularının 6 Ocak 2024 Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek kursların başvuruları kimlik fotokopileri ile bizzat merkezlerde alınacak. Kurslardan en çok tercih edilen kadın spor salonlarının yanı sıra basketbol, voleybol, futbol, atletizm, batminton, masa tenisi, ayak tenisi, pilates, reformer, zumba, hiit cardio, fitness, boks, kickboks, yoga, step&aerobik, trambolin, jimnastik, bale, modern danslar, tekvando, çocuk zumba, çocuk yoga gibi branşlarda hizmet verilecek.

Kontenjanlarla sınırlı olan yeni dönem spor okulu başvurularından tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanacak. İpekyolu Belediyesinin ilçedeki değişik merkezlerde, çeşitli branşlarda verilecek spor okulu kurslardan 7’den 70’e her yaştan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor” denildi.