Kültür Yolu Festivali 29 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında Van’da düzenlenecek. Festivale ilişkin hazırlık toplantısı Vali Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ve bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıya Vali Balcı’nın yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.

Toplantıda festivalin yol haritası çizilirken, hazırlık çalışmalarının startı verildi.