Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kış mevsimi uzun ve çetin geçiyor.

Van'da Doğa Canlandı, Böcekler Karın Üstüne Çıktı.jpg9820

Kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, doğa canlanmaya başladı. Yol kenarlarında metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor.

Van'da Doğa Canlandı, Böcekler Karın Üstüne Çıktı.jpg987

Uzun kışın ardından doğanın canlanmasıyla birçok böcek türü, kar üstünde görülmeye başlandı. Kar ve tipinin sürekli yolların kapatması nedeniyle bu bölge "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılıyor. Su kenarlarındaki kopmuş kar kütleleri görüntüsü ise kutupları andırıyor.

Kaynak: İHA