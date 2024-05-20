Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kış mevsimi uzun ve çetin geçiyor.

Kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde, doğa canlanmaya başladı. Yol kenarlarında metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor.

Uzun kışın ardından doğanın canlanmasıyla birçok böcek türü, kar üstünde görülmeye başlandı. Kar ve tipinin sürekli yolların kapatması nedeniyle bu bölge "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılıyor. Su kenarlarındaki kopmuş kar kütleleri görüntüsü ise kutupları andırıyor.