Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek, halkın inanç ve manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.

Resmi ve sivil kıyafetli ekipler tarafından kentteki işlek caddeler, cami çevreleri, fırın önleri ve trafik ışıklarında dilenen şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İpekyolu ilçe Belediyesi ekipleri ile birlikte uygulama yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek, haksız kazanç sağlayan dilencilere göz açtırmıyor.

Yapılan çalışmalarda çoğunluğu yabancı uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, araçlarla alınarak ‘Dilenci Toplama Merkezi’ne getirildi. Burada dilendikleri paralara tutanak karşılığında el konulurken, yetişkin dilencilere ise kabahatler kanunu gereği idari para cezası uygulandı.

3 aylık süreçte ekipler tarafından 598 dilenciye müdahale edilirken dilencilerden alınan 24 bin 607 TL’ye ise tutanak karşılığında kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Ayrıca Büyükşehir Zabıtası tarafından müdahale edilen dilencilerin gerçekte ihtiyaç sahibi olup olmadıkları tespit edilerek, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen dilencilere, bir daha dilencilik yapmaması şartıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca çeşitli yardımlar yapılıyor.

Van Bölge Gazetesi