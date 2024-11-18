Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınıyor.

Bakan Alparslan Bayraktar, komisyonda yaptığı sunumda yapılan "Karadeniz'de doğalgaz, Doğu Anadolu'da petrol keşifleri devam ediyor." diyerek, sondaj çalışmalarının ve üretimin artırılacağını belirten açıklamalarda bulundu.

"SONDAJ SAYISI 84'TEN 103'E ÇIKARTILACAK"

Alparslan Bayraktar, üretim artışına dair şu bilgileri verdi:

2024'te Hakkari, Van ve Şırnak başta olmak üzere 84 sondaj gerçekleştirildi ve bu çalışmalar yıl sonunda 103'e çıkartılacak.

Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz.

3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğalgaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası’nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlayabilecek

"KARADENİZ'DE DOĞALGAZ, DOĞU ANADOLU'DA PETROL KEŞİFLERİ DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasına yönelik istikrarlı çalışmaları devam ediyor. Karadeniz'de doğalgaz, Doğu Anadolu'da petrol keşifleri devam ediyor ve keşifler neticesinde üretimler de hızla artıyor.

"AKKUYU, ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK"

Bakan Alparslan Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak." dedi.