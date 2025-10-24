Göz kliniğinde gözün sivrileşmesi rahatsızlığında uygulanan tedavi, hastalığın ilerlemesini durdurarak görme kaybının önüne geçiyor.

Hastanenin teknik altyapı ve uzman kadrosu sayesinde yaklaşık 50 hastanın tedavisi başarıyla tamamlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, iki yıl önce kurulan göz kliniğinde tedavilerin sürdüğünü söyledi.

Hastanede önemli ameliyatların gerçekleştirildiğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde hem uzman hekimler yetiştiriyoruz hem de kliniğin kurulmasıyla tedavi seçeneklerimizi önemli ölçüde artırdık. Hastalarımız artık burada, ileri teknoloji ve tecrübe gerektiren modern tedavilere erişebiliyor. Bugün cross-link tedavisinden bahsedeceğiz. Bu tedavi, keratokonus hastalığında ilerlemeyi durduran bir yöntemdir.

Hastanemizde bu tedavi yöntemi uygulanmaya başladı. Hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi görme problemlerine yol açabileceği göz önüne alındığında, bu tedavinin hastanemizde uygulanabiliyor olması hem bizi hem de hastalarımızı oldukça mutlu ediyor."

"50'ye yakın hastayı başarıyla tedavi ettik"

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burhan Başkan ise "Keratokonus hastalığı, halk arasında gözün sivrileşmesi olarak bilinir. Gözün kubbe şeklindeki şeffaf tabakası olan korneada incelme ve sivrileşme ile seyreden bir hastalıktır. Bu şekil bozukluğu, göze gelen ışığın yeterince odaklanamamasına ve buna bağlı olarak görme keskinliğinde azalmaya neden olur. Gözlük numaralarınızda sık ve hızlı değişiklikler oluyorsa, gözlükler artık yeterli gelmiyorsa, ışık hassasiyeti ve kamaşma yaşıyorsanız ve özellikle gözde kaşıma veya ovalama ihtiyacı hissediyorsanız mutlaka bir göz hekimine muayene olmanız gerekir." dedi.

Ailelerin göz hastalıkları konularında duyarlı olması gerektiğini dile getiren Başkan, "Çocuklarda göz kaşıma şikayeti varsa mutlaka bir göz hekimine muayene ettirmeli ve varsa alerji tedavisini ihmal etmemelidir. Hastanemize yaklaşık 2 ay önce bu cihaz kazandırıldı ve o zamandan bu yana 50'ye yakın hastayı başarıyla tedavi ettik." diye konuştu.