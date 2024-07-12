İşsizliğin yüksek olduğu illerden biri olan Van’da özel sektörde çalıştırılmak üzere İşkur aracılığıyla çok sayıda ilan yayınlandı. Özel sektörün İşkur üzerinden yayınladığı ilanlara göre; müşteri temsilcisinden öğretmene, büro görevlisinden motor teknisyenine, müşteri temsilcisinden aşçıya kadar çok sayıda eleman alımı yapılacak.

Van’da özel sektörde çalışmak isteyenler için İşkur aracılığıyla çok sayıda personel alımı ilanı yayınlandı. İlanlarda personel alımının detayları yer alırken, ilgilenenlerin başvuru yapma imkanı bulunuyor.

İşkur aracılığıyla yayımlanan ilanlara göre alım yapılacak olan bazı alanlar şu şekilde; Müşteri temsilcisi, temizlik görevlisi, okul servis rehberi, İngilizce öğretmeni, son ütücü, tır – çekici şoförü, beden işçisi, satış sorumlusu, çamaşırcı, ön büro görevlisi, üretim ve planlama uzmanı, motor teknisyeni, fırıncı, kasiyer, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, psikolog, okul öncesi öğretmeni, konfeksiyon işçisi, overlokçu, insan kaynakları müdürü, büro işçisi, aşçı, salata ustası, makine teknikeri, aşçı yardımcısı, güzellik uzmanı, kasap, grafik tasarımcısı, pazarlamacı…