Son yıllarda gastronomi alanında da ataklar yapmaya başlayan Van’da birçok yerli ürün coğrafi işaret almak için sıraya girdi.

Zengin kahvaltı kültürü ile gündeme gelen, en kalabalık kahvaltı sofrası ile rekor kıran Van, coğrafi işaretli ürünleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Peki Van’da kaç coğrafi işaretli ürün var ve başvuru sürecinde olan ürünler hangileri? İşte detaylar;

Van’da toplamda 10 coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Bunlar şu şekilde;

1-Sengeser, 2-Ayran Aşı, 3-Tandırda Van Balığı, 4-Kavut, 5-Murtuğa, 6-Kürt Köftesi, 7-Keledoş, 8-Otlu Peynir, 9-Van Pastası, 10-Savatlı Gümüş İşlemeciliği.

SÜRECİ DEVAM EDEN ÜRÜNLER

Van’da 24 adet ise coğrafi işaret başvuru süreci devam eden ürün bulunuyor. Süreci devam eden ürünler şunları;

1-Uçkun, 2- Edremit Elması, 3-Sıhke Kavunu, 4-Çirişli Bulğur Pilavı, 5-Ciğer Köftesi, 6-Ekşili Yemeği, 7-Tandır Ekmeği, 8-Taptapa Ekmeği, 9-Helise, 10-Erişte Aşı, 11-Acem Köftesi, 12-Van Tavası, 13-Erişte Pilavı, 14-Kavurmalı Çılbır, 15-Pişürük Çorbası, 16-Kabak Borani, 17-Şile Yemeği, 18-Van Cacığı, 19-Çatal Tatlısı, 20- Eğirdek Tatlısı, 21-Van Kıymalısı, 22-Kaburga Kebabı, 23-Üzümlü Pilav, 24-Soğan Dolması.