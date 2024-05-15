Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen bir programla, anaokulu öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkına gelen anaokulu öğrencilerine önce teorik olarak trafik kuralları ve yayaların trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Çocuklar daha sonra eğitmenlerin gözetiminde öğrendiklerini uygulamak için özel akülü araçların direksiyonuna geçti.

Trafik polislerinin verdiği komutlara göre trafik ışıklarına uyma, yaya geçitlerini doğru kullanma ve diğer trafik kurallarını öğrenen minikler keyifli dakikalar yaşadı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkında şuana kadar 11 anaokulunda bulunan 380 öğrenciye akülü araçlarla trafik eğitimi verildiği açıklandı. Eğitimlerin cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.