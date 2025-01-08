İkizçalı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, yanlarına aldıkları plastik bidonlarla çıktıkları tepelik alandan kaydı.

Zaman zaman düşen, birbirlerine tutunarak kaymaya çalışan çocukların yaşadığı eğlenceli anlar, görenleri gülümsetti.

Çocuklardan Ebabil Aras, kar yağmasının ardından plastik bidonlarla kaydıklarını söyledi.

Bidonları evden getirdiklerini anlatan Aras, "Arkadaşlarımızla çok keyifli anlar yaşıyoruz. Tek zorluğumuz bidonlarla tekrar tepeye çıkmak ama aşağı doğru kayınca bunu unutuyoruz." dedi.