Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, 2024'teki noterlik uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Tunç, noter sayılarının artırıldığını, noterlik hizmetlerinde e-Noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok uygulamanın daha etkin hale geleceğini belirtti.

Tunç, adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azalmasına önemli katkı sunan noterlik hizmetlerinin, toplumsal barışın sağlanmasında da önemli rol üstlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kamu hizmeti olan noterlik, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sistemimizin temel taşlarından biridir. Noterlerimiz, yaptıkları işlemlere resmiyet kazandırmakta, hukuki uyuşmazlık çıkmasını büyük ölçüde azaltmakta, çıkan uyuşmazlıkların ise kolay ve çabuk sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden, sadece yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanan noterlerimizi güçlendirmek, noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. Önümüzdeki süreçte de adalete erişimin ve hukuki güvenliğin önemli unsuru noterlerle ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

40 yeni noterlik kuruldu

Noter sayılarına ilişkin bilgi veren Tunç, "2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 383'e yükselttik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılarak vatandaşlara 7 gün hizmet verildiğini belirten Tunç, yurt içinde bir noterde yapılan işlemin başka bir noterden, yurt dışı konsolosluklarında düzenlenen noterlik işlemleri örneklerinin ise Türkiye'deki noterliklerden anında alınmasının sağlandığını bildirdi.

Tunç, noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, "Güvenli ödeme sistemiyle de noterlik hizmetlerinin etkinliğini artırdık. Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımını pilot noterliklerde başlattık. Ayrıca 7/24 veraset ilamlarının, noterlik tarafından da verilebilmesini düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Nöbetçi noterlik kapsamında 3,3 milyonu aşkın işlem yapıldı

Tunç, hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların, nöbetçi noterlik hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Uygulamanın 6 Nisan 2019'da başladığını belirten Tunç, "Uygulama kapsamında 3 milyon 303 bin 832 işlem yapıldı. 2024 yılında ise 798 bin 17 işlem nöbetçi noterlerde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tunç, yurt dışı konsolosluklarda düzenlenen noterlik işlem örneklerinin, Türkiye'deki noterliklerden anında alınmasının sağlandığını hatırlatarak, bu kapsamda gerçekleştirilen işlem sayısının da 71 bin 241'i 2024'te olmak üzere, 19 Ağustos 2019'dan bu yana 302 bin 118 olduğunu bildirdi.

Uygulamayla mesafelerin ortadan kaldırıldığını, zaman kaybının önüne geçildiğini dile getiren Tunç, "Yurt içinde iller arası alınan örnek sayısı ise 2024 yılında 303 bin 537 olmak üzere, aynı zaman diliminde 708 bin 923 olarak gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

Geçen yıl 26 binden fazla işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi

Tunç, 26 Ekim 2020'de başlatılan, e-Noter uygulamasıyla 80 bin 543 noterlik işleminin, notere gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, "2024 yılında ise uygulama kapsamında 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul satış işlemleri hakkında da bilgi veren Tunç, "1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren noterliklerde uygulamaya başlandı. Uygulama kapsamında 2024 yılında 49 gayrimenkul satış sözleşmesi noterliklerde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tunç, Noterlik Kanunu'nun 17/3'üncü maddesi uyarınca, geçen yıl toplam 3 bin 587 adet noterlik belgesi verildiğini bildirdi.