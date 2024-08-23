Alternatif yolların azlığı, çevre yolunun tamamlanmaması, İpekyolu caddesi ve devamında birçok noktada köprülü kavşakların yetersizliği, trafik sorununun giderek derinleşmesine neden oluyor.

Her geçen gün hem nüfus hem de trafiğe kayıtlı araç sayısının artması da söz konusu sorunun boyutunu artırıyor.

Van’ın kronikleşmiş trafik sorununa ilişkin olarak Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, “Alternatif yollar yapılmadığı sürece bu sorun çözülmeyecek” dedi.

“DEPREM FIRSATTI DEĞERLENDİREMEDİK”

2011 yılında meydana gelen Van Depreminin imar açısından bir fırsat olduğunu ama maalesef değerlendirilmediğini belirten Başkan Emin Tuğrul, “Kentte özellikle katlı otoparkların yapılması kaçınılmazdır. Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi gibi büyük caddelerin bu saatten sonra düzeleceği yok. Peki neden düzelmez? Bu büyük caddeler artık öyle bir hal almış ki bir taşı kaldıramazsınız. Yollar dar, kaldırımlar küçük, binaların tamamı kaldırımlara sıfır noktada yapılmış. Ne yol genişletilebiliyor ne de kaldırım! Deprem bir fırsattı ama maalesef iyi bir şekilde değerlendirilemedi.” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR MERKEZİ BİRKAÇ CADDEYE SIKIŞTIRILMIŞ”

Şehir merkezinin dışarıya açılması gerektiğini aktaran Başkan Tuğrul, “Şehir, merkezde bulunan birkaç caddede sıkışıp kalmış. Kazım Karabekir (Maraş), Cumhuriyet Caddesi, İskele Caddesi gibi önemli caddelerden artık dışarı çıkılmalı. Her şey bu caddelere sıkıştırıldığı için insanlar mecburi bu caddeleri ve alt yollarını kullanmak zorunda kalıyor. Hal böyle iken caddeler küçük, o yüzden park ve trafik sorunu artıyor” şeklinde konuştu.

“KATLI OTOPARKLAR SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNAR”

“Şehir merkezinde katlı ve otopark alanları oluşturmazsanız sorunun önüne geçemezsiniz” diyen Tuğrul, “Bazı büyük caddelere park yasağı getireceksiniz. Yasağı getirdiğinizde de vatandaşa park alanı vereceksiniz. Yoksa sorun çözülmez. Şu an özel park yerleri giriş çıkışına 50 TL veriliyor. Daha uzun süreli kalındığında ücret artıyor. Vatandaş o ücreti ödememek için mecbur kalarak büyük caddelere ve yan yollarına park ediyor. Çözüm basit; şehrin birçok noksana büyük katlı ve normal park alanları yapılacak ve sorunun çoğu çözülmüş olacak. Örneğin Vali Murat Zorluoğlu zamanında ‘Valilik binası kaldırılacak, yerine otopark yapılacak’ denildi ama yapılmadı, eski devlet hastanesi yerine otopark yapılacak veya kent meydanının yerine otopark yapılacak denildi ama maalesef yapılmadı” dedi.

“TRANSİT GEÇİŞLER İÇİN KÖPRÜLÜ KAVŞAK SAYISI ARTIRILMALI”

Şehrin yükünü kaldıracak ve trafiği çok büyük oranda rahatlatacak alternatiflerin de olması gerektiğini aktaran Başkan Emin Tuğrul sözlerini şöyle tamamladı;

“15 yıldır yapılamayan çevre yolumuz var. Bir türlü nihayete erdirilemedi. Sorunlar çözülemedi ve Van’ın kronikleşmiş sorunu haline geldi. Bununla beraber Van’ın birçok noktasına köprülü kavşaklarının yapılması gerekiyor. Örneğin Karayolları kavşağı, otogar kavşağı ve devamında kampüse giden caddede köprülü kavşaklar yapılması, bunlarla beraber Edremit merkezinin yoğun trafiğini rahatlatacak köprülü kavşağın yapılması gerekiyor. Bunlar yapılırsa araçlar ışıklara kalmadan transit geçiş yapar ve trafik rahatlar.”