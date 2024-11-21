Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Tüp Bebek Merkezinin kurulumu devam ediyor.

Modern teknolojiyle donatılacak olan merkez, alanında uzman ekibiyle ilk aşılama işlemini başarıyla tamamladı. Bölge halkının uzun süredir beklediği tüp bebek tedavi hizmeti, artık uzak illere gitmeden Van’da da sunulacak.

"İLK KEZ BU HİZMET YAPILDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki misyonumuz başladığımız günden beri devam ediyor. İlimizde yapılmayan, hasta sevkine neden olan veya vatandaşın başka illere müracaat etmek zorunda kaldığı tüm tedavilerin hastanemiz bünyesinde yapılması bizim birinci amacımızdı.

Bu doğrultuda tüp bebek merkezi bildiğiniz gibi Van ili ve çevre illerde olmayan bir hizmet. Bundan dolayı vatandaşlarımızın da bize çok ciddi bir başvurusu vardı. Tüp bebek merkezinin kurulması için ciddi uğraşlar verdik. Tüp bebek merkezinin inşaat çalışması devam ediyor. Bu alanda çalışacak olan hekimlerimiz de eğitimlerini tamamladılar. Tüp bebek merkezinin açılımının öncül koşullarından olan aşılama hizmetine bugün itibariyle başlamış olduk. Aşılama işlemimiz umarım başarılı bir şekilde sonuçlanır. Hastalarımızın aşılamalarını yapıp tüp bebek merkezi açıldığında tüp bebek yapmaya hazır hale getireceğiz. Bugün Van için, hastanemiz için önemli bir gün. İlk kez bu hizmet yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

“İLK AŞILAMA TEDAVİSİNE BAŞLANDI”

Tüp bebek çalışmaları hakkında bilgiler veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünsal Yeşilova, “Hastanemiz bünyesinde açılması planlanan Tüp Bebek Merkezi için 6 aylık bir tüp bebek eğitimini Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde aldım. Şu an hastanemizde ilk basamak tedavisi olarak bilinen aşılama tedavisine başlandı." ifadelerine yer verdi.

Dr. Yeşilova konuşmasının devamında, "Bu tedaviden kısaca bahsetmek gerekirse; 35 yaşın altında bir yıl, 35 yaşın üstünde 6 ay düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerimiz bize başvuruyor. Ardından gerekli testleri yaparak tedaviye başlıyoruz. Hastanemizde bugün itibari ile aşılama işlemini yaptık, umarım başarılı sonuçlar alırız. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti, iki hafta sonra hastalarımızdan gebelik sonuçlarıyla beraber gelmelerini istedik. Umarım pozitif sonuçlar alırız, şehrimize önemli bir katkıda bulunuruz" şeklinde konuştu.