Toplantıda, 2023 yılı içerisinde 49 bin 400 dekar alanı sulu tarıma açacak olan Çubuklu Barajı ile 5 göletin ihalesinin Mayıs ayında tamamlanması karara bağlanırken, 2023 yılında inşaatları devam edilecek olan, İpekyolu İlçesi Baklatepe Göleti, Özalp İlçesi Gültepe Göleti ve İpekyolu Irgat yeraltı depolaması ile 56 bin 400 dekar alan sulu tarıma kavuşacak.

Öte yandan inşaatı devam eden 15 taşkın koruma projesinin 9’unun bu yıl tamamlanması hedeflenirken, yaşanabilecek taşkınların zarar vermemesi için Akköprü, Tuşba ile Memur-Sen TOKİ derelerinin ıslahı için ihale çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca DSİ 17. Van Bölge Müdürlüğü’nün imkânlarıyla yapacağı 7 adet hayvan içme suyu göletinin inşaatına Temmuz ayında başlanacağı ve 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Van’da sulu tarımla çiftinin üretiminin artması ve çiftçinin zenginleşmesi hedefleniyor.

Van Bölge Gazetesi