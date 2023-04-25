WanHaber - Mehmet Salih Giyci

Van'ın İpekyolu İlçesine bağlı Karakoç mahallesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Nisan ayının gelmesi ile beraber hayvanlarını otlatacak çoban arayışına girdi. Hayvanların kuzulama dönemi bittikten sonra sürü sahipleri, çoban arayışını hızlandırdı. Aylık 30 bin lirayı gözden çıkaran hayvan sahipleri, buna rağmen çoban bulmakta zorlandığını söylüyor.





“HER SENE BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ”

Yaklaşık 1 aydır koyun sürüsü için çoban aradığını belirten hayvan sahipleri, "Koyunlarımızın kuzulama dönemi bitti. Şu an çoban arayışımız var. Her sene bu çileyi çekiyoruz. Geçen sene aylık 20 bin liraya anlaştığımız paranın, bu sene çok daha fazlasını veriyoruz, yine de çoban bulmakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

“ÇOBANLAR FİYATI YÜKSELTMEK İÇİN BEKLİYOR”

Çoban bulamadıkları için kendi hayvan sürülerini dağda otlattığını belirten bir vatandaş da, " Yaklaşık 1 aydır kendi sürülerimizi dağa götürüp otlatıyoruz. Bize göre çobanlar fiyatı yükseltmek için bekliyor. Çobanların yaptığı doğru değil" dedi.

Bu arada, çobanın aylık ücretlerinin sürüdeki koyun sayısına göre belirlendiği, koyun sayısı arttıkça fiyatın da arttığı öğrenildi.