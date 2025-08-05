Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şimşek, özellikle Bahçesaray ve Çatak ilçelerinin yapısı gereği ceviz üretimine çok uygun olduğunu belirterek, bu iki ilçenin ceviz fidanı desteğinden daha fazla istifade ettiğini söyledi.

CEVİZ ÜRETİMİNE UYGUN İKİ İLÇE: ÇATAK VE BAHÇESARAY

Wanhaber’e özel açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Şimşek, “Mevsimsel koşulları ve toprak verimliliği açısından ceviz üretimine son derece yatkın iki ilçemiz var: Çatak ve Bahçesaray. Bu iki ilçede çok iyi verim alıyoruz. Ceviz fidanı desteklerimiz bu bölgelerde devam edecek.” dedi.

“2 İLÇEYE 93 BİN CEVİZ FİDESİ”

Son desteklerle birlikte bu iki ilçeye toplam 93 bin adet ceviz fidanı dağıtıldığını belirten İl Müdürü Şimşek, “Çatak ve Bahçesaray, bu desteği fazlasıyla hak ediyor. Çünkü toprak yapısı ve iklim koşulları çok uygun. Fidanların yüzde 93 oranında tuttuğunu gözlemliyoruz ve bu da son derece memnuniyet verici bir durum.” şeklinde konuştu.

VAN GENELİNE YEŞİLLENDİRME DESTEĞİ

Sadece meyve fidanı değil, Van'ın genelinde yeşil alanların artırılması için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şimşek, “Van genelinde şu ana kadar 10. bin fidanı ormanlık alanlarda toprakla buluşturduk.” dedi.

İl Müdürü Turgay Şimşek, yeni projelerin de yolda olduğunu belirtti. Meyveciliğe katkı sağlayan bu projenin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, yakın zamanda 200 bin fidanlık yeni bir dağıtım planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Desteklerin, genel fidan dağıtımı şeklinde süreceğini de sözlerine ekledi.

HEDEF: VAN’DA MEYVECİLİĞİ CANLANDIRMAK

Şimşek, yürütülen projelerin Van’da meyveciliği canlandırma ve yerel ekonomiye katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Elhamdülillah, kısa sürede meyve vermeye başlayan bahçeler göreceğiz” dedi.