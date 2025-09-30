Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 40 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 156 şahıs yakalanmış, 1 milyon 711 bin 370 TL adli para cezası ve 146 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA