Van’da çatılardaki karın gündüz erimesi, gece saatlerinde ise soğuk havalardan dolayı donması beraberinde olumsuzlukları da getiriyor. Eriyen kar suları soğuk havanın etkisiyle çatı saçaklarında buz sarkıtlarına dönüşüyor. Boyu metreleri bulan sarkıtlar tehlike oluşturuyor.

Kentte gece hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi, eriyen kar sularının yeniden donmasına neden oluyor. Özellikle binaların saçaklarından aşağı doğru uzanan buz kütleleri, yaya güvenliğini tehdit ediyor.

Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğukların günlük yaşamı olumsuz etkilediği Van’da, özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.

Öte yandan bazı bina sakinleri, oluşan tehlikeyi azaltmak amacıyla çatılarda biriken buzları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.