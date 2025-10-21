Geçtiğimiz temmuz ayında Van ile birlikte Türkiye’nin birçok ilinde Şap SAT-1 vakaları görülmüş, bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde canlı hayvan pazarları kapatılmış ve şehir giriş-çıkışlarında hayvan hareketleri yasaklanmıştı.

Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ağustos ayında Van’daki canlı hayvan pazarı yeniden açılmıştı.

Ancak sonbahar mevsimiyle beraber Van’ın bazı ilçe ve mahallelerinde yeniden Şap SAT-1 vakaları tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı için yeniden kapatılma kararı alındı.

“VAKALAR SINIRLI, YAYILIM GÖSTERMİYOR”

Van İl Tarım Müdürü Turgay Şişman, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde yeni vakalar görülmesi nedeniyle tedbir alındığını belirtti.

İl Müdürü Şişman, “Hayvan pazarını kapattık çünkü İpekyolu ve Tuşba başta olmak üzere bazı ilçelerde Şap SAT-1 vakası tespit ettik. Vakalar üzerine canlı hayvan pazarını yeniden kapatma kararı aldık. Ancak şehir genelinde hayvan giriş-çıkış yasağı yok. Hayvan hareketleri devam ediyor. Karantina uygulanan alanlarda kısıtlama var ama genel olarak kentte hayvan hareketlerinde bir sorun bulunmuyor.” dedi.

Şişman, vakaların oldukça sınırlı olduğunu ve hastalığın yayılım göstermediğini vurgulayarak, “Van’da vaka sayısı çok az. Tek tük vakalarımız var, yayılım göstermiyor. Sonbaharda mera alanlarında otlakların azalması nedeniyle kontrol altına almamız daha kolay oluyor.” ifadelerine yer verdi.

“İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ YOK”

Hastalığın hayvanlarda ağız, meme ve tırnak bölgelerinde yaralara neden olduğunu belirten Şişman, “Hayvanların ağızlarında pamukçuk benzeri yaralar çıkıyor. Bazen memelerinde ve tırnaklarında da yara oluşabiliyor. Biraz ateş, zayıflık ve verim düşüklüğü görülebiliyor. Ancak şu ana kadar bize iletilen ölüm vakası bulunmuyor. Bununla beraber insanlara bulaşma durumu da yok.” dedi.