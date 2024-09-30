Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar; ot, saman ve diğer besicilik ihtiyaçlarında, ayrıca çatısız olan ev, garaj gibi yerlerde brandaya ihtiyaç duyuyor. Bunun yanı sıra şehir merkezinde de çeşitli işler için zaman zaman çadır ve branda kullanılabiliyor.

Yaz aylarında gölgelik olarak kullanılan fileli veya düz çadırlar kış aylarında ise soğuktan ve yağışlardan korunmak amacıyla kullanılıyor.

Van’da çadır- branda satışı gerçekleştiren esnaf Emin Sevil, “Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Zaman zaman işlerimiz sekteye uğrayabiliyor. Yaz aylarında gölgelik için kullanılan fileli çadır satışımız oluyor. Ama sonbahar ile beraber havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla piyasamız canlanıyor. Günlük ortalama 2 bin ila 3 bin metre çadır satışımız oluyor. Fiyatlar ise kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. En uygun çadırlar 13 TL’den başlıyor. 15-20-25 TL arasında da değişkenlik gösteriyor. Fiyat olarak çok bulanlar da oluyor memnun kalanlar da oluyor. Ekonomik durumlarına göre alışları da değişiyor.” dedi.

“KIRSALDAN DAHA ÇOK TALEP VAR”

Esnaf Sevil, “Maalesef ekonomik sıkıntı her alanda olduğu gibi bu alanı da etkiliyor. Genellikle daha ince çadırları vatandaşlara önermiyoruz. Çünkü çabuk yırtılabiliyor ve damlatabiliyor. İhtiyacı olan vatandaş da sürekli almak zorunda kalıyor ve daha fazla para harcamış oluyor. Ama kaliteli bir ürünü aldıklarında 4-5 yıl kullanım ömrü olabiliyor. Daha çok kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar rağbet gösteriyor. Çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlar ürünlerinin zarar görmemesi için samanlık, garaj veya çatısız olan ev veya ahır gibi damlarda kullanıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

İhtiyaç için çadır satın alan Sait Irmak isimli vatandaş ise, “Fiyatlar yüksek, alım gücümüz az. Satıcılar ne kadar yardımcı olsalar da fiyatlar bizi çok zorluyor. Nereye giderseniz her alanda fiyatlar yüksek. İhtiyaç olduğu için de almak zorundayız. Hayvancılıkta çok kullanıyoruz. Kışın hayvanlarımıza vereceğimiz yemlerin, samanların ıslanmaması için veya çatısız olan evlerimizde kullanıyoruz. Bazen mahallelerimizde düğün için veya araçlar için gölgelik olarak da kullanıyoruz…” şeklinde konuştu.