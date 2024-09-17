Van'ın İkinisan Caddesi'nde akşam saat 22:40 sıralarında caddede dolaşan bir genç, rahatsızlanarak yere yığıldı.

Acı içinde feryat eden gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi burada yaptı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile sedyeye bırakılan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNE SİTEM

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerine geç gelmesine tepki gösterdi.

Ambulanstaki sağlık çalışanlarının da hastaya tavırlı yaklaşımını beğenmeyen vatandaşlar, duruma sitem etti.