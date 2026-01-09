Kent genelinde günlerce süren yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi, günlük hayatı adeta felç etti. Dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışamazken, özellikle çatı saçaklarında biriken kar ve eriyen suların donmasıyla buz sarkıtları meydana geldi.

Oluşan buz sarkıtları, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlar için ciddi risk oluşturuyor.

Çatılardan koparak düşme tehlikesi bulunan buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar tedirginlik yaşarken, yetkililer özellikle yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşlar ise çatılardaki buzları kendi imkânlarıyla temizledi.