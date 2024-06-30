Van’da dün çeşitli etkinlikler ve konserlerle Kültür Yolu Festivali’nin startı verildi. Festival kapsamında, kültür turizmi kapsamında gezmeyi sevenler için güzel bir haber paylaşıldı.

Van’da 29 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival süresince, Van Müzesi, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nda girişlerin ücretsiz olacağı bildirildi.

Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için güzel bir aktivite olarak Van Kalesi, Van Müzesi ve Akdamar Adası ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ayrıca söz konusu yerler, festival kapsamında 7 Temmuz tarihine kadar da yine ücretsiz bir şekilde ziyarete açık olacak.