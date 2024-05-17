Günlerdir gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olan Van’da yağışlar bugün de devam edecek.

Meteorolojik verilere göre Van’da bugün (17.05.2024) havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve zaman zaman da sert rüzgar esmesi bekleniyor.

KAR ERİMELERİNE DİKKAT

Meteoroloji kar erimesine de dikkat çekerek, “Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki 2 günlük periyotta bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

İŞTE METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU:

İpekyolu; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray; Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

