Van'da Türkiye'nin en uzun caddelerinden biri olan İskele Caddesi'nde VEDAŞ tarafından başlatılan elektrik kablolarını yer altına alma çalışması tamamlandı. Ancak çalışma sonrası kazılan alanların halen düzeltilmemesi hem sürücülerin hem de esnafın tepkisine yol açtı. Cadde boyunca oluşan çukurlar nedeniyle araçların zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, tozdan dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

"Tozu, dumanı, pisliği çok fazladır"

İskele Caddesi'ni kullanan Ali Şener, yoldaki çukurlardan dolayı aracının ön takımını yaptırdıklarını belirtti. Araçlarının yüklü şekilde gittiği için çukurlardan dolayı mahvolduğunu ifade eden Şener, "Araç yüklü gittiği için lastikleri iki kez değiştirdik. Yapılan hizmetin karşılığı olarak yolu yeniden düzeltmediler. Bunun için çok mağduruz. Araçlarımız çok sıkıntı çekiyor. Tozu, dumanı, pisliği çok fazladır. Araçları yıkatamıyoruz, çünkü yıkadığımız zaman yeniden kirleniyor" dedi.

"Araç sürücüleri de biz esnaf da zor durumdayız"

Caddede 32 yıldır esnaf olduğunu belirten Uğur Kadem ise "Bunca yıldır bu yolun ilk kez bu kadar kötü olduğuna şahit olduk. Yolumuzun bir an önce yapılmasını ve bu tozdan, topraktan kurtulmasını istiyoruz. Yaklaşık iki ay oldu, çok zor durumdayız. Yarın kış olursa ne yapacağız? Araç sürücüleri de biz esnaf da zor durumdayız. Gelen araçlar duramıyor ve bu yüzden alışveriş sıkıntısı da yaşıyoruz" diye konuştu.

Araçların bu caddeyi kullanmamasından dolayı satış yapamadıklarından yakınan Ömer Türca isimli bir diğer esnaf da, elektrik kablosunu çektikten sonra yolu onarmadıklarını ve bu yüzden mağdur olduklarını kaydetti.

Öte yandan VEDAŞ, İskele Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamlarken, Eski Kale Yolu ve Şerefiye Caddesi'nde de benzer çalışmalar başlattı.