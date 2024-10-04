Kızıltaş Mahallesi'ndeki Necibe-Ahmet Coşkun İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Sabır Fırat Adakan, öğle arasında yemek yediği sırada boğazına kaçak yiyecek nedeniyle nefes almakta zorlandı. Hızla sınıftan çıkan Sabır Fırat'ı koridorda bulunan okul idareciler ile öğretmenler fark etti. Öğretmen Mesut Kaçak, hemen Heimlich manevrası uygulayıp, öğrencinin boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı.
Fırat'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA