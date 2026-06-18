Van’da bugün bisiklet turu düzenlenecek. ‘Van Bisiklet Severler Topluluğu’ tarafından düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci için pedal çevirecek.

“Birlikte daha güçlüyüz, sağlık için pedallıyoruz, doğa için sürüyoruz, Van için pedallıyoruz” sloganıyla düzenlenecek etkinlik, kentteki bisiklet kullanıcılarını ortak bir organizasyonda buluşturacak.

TOPLANMA NOKTASI KENT PARK

Bisiklet turunun toplanma noktası, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan İpekyolu Belediyesi yanındaki Kent Park olarak belirlendi. Katılımcılar saat 17.15’te Kent Park’ta bir araya gelecek.

GÜZERGÂH VAN KALESİ VE ÇEVRE YOLU

Bugün (18 Haziran Perşembe) gerçekleştirilecek etkinlikte bisikletliler, saat 17.30’da hareket ederek Van Kalesi güzergâhına doğru pedal çevirecek. Tur, Van Kalesi’nin ardından çevre yolunda devam edecek.

Van Bisikletseverler Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe tüm bisiklet tutkunları davet edildi.