Van’da bayram öncesi erkek tıraş ücretlerine zam yapılmasının akabinde bayan kuaför ücretlerine de yüzde 50 zam yapıldığı duyuruldu.

Yeni tarife ile bayan kuaförlerinde saç kesimi 350 TL’ye yükselirken saç kesimi ve yıkama ise 450 TL olarak ücretlendirilecek. Bayan kuaförlerinde en yüksek artış ise gelin başı tesettürde oldu. Yeni tarife ile gelin başı tesettür tek gün fiyatı 7 bin 500 TL’ye çıktı.

Ocak ayı itibariyle Van Berberler ve Kuaförler Odası, üst kurula talepte bulunarak, yüzde 50 oranında zam istemişti.

Üst kurula (Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu) yapılan başvuru karşılık buldu ve bayram öncesi yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Zammın ardından Van Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı tüm üyelere zamlı tarife listesi iletildi.

GÜNCEL BAYAN KUAFÖR ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE

Saç kesimi: 350 TL

Saç kesimi ve yıkama: 450 TL

Saç yıkama 100 TL

Fön çekme 150 TL

Çocuk saç kesimi: 250

Gelin başı tesettür (tek gün): 7 bin 500 TL

Nişan başı 4 bin TL.

Tesettür bağlama: 1500 TL

Renk açma boyama (kısa saç):5000 TL

Röfle (kısa saç): 4000 TL

Profesyonel makyaj: 4000 TL