Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

A W522403 05

Bu çalışmalar çerçevesinde icra edilen arama faaliyetinde firari şahsın çatı arasında ve bahçesinde özel alanlarda yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi, 288 gram kubar esrar maddesi 4 gram kenevir tohumu ile 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

A W522403 06

A W522403 01

A W522403 04

Kaynak: İHA