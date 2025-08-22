Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
25 Ağustos Pazartesi:
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Şehir)
Yarın:
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor (Diyarbakır-Ev sahibi seyircisiz)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
17.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kırklarelispor (Bolluca)
24 Ağustos Pazar:
16.00 Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)
16.00 Muşspor-Mardin 1969 Spor (Muş Şehir)
16.30 KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
16.30 Ankara Demirspor-Fethiyespor (Stat belli değil)
16.30 Adanaspor-Isparta 32 Spor (Yeni Adana)
17.00 Aliağa Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Aliağa Atatürk)
17.00 Somaspor-Güzide Gebzespor (Soma Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK (Mersin)
Beyaz Grup
Yarın:
17.00 Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
19.00 Karacabey Belediyespor-Kepezspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
19.00 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)
24 Ağustos Pazar:
16.30 GMG Kastamonuspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Gazi)
17.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor (Stat belli değil)
19.00 Batman Petrolspor-Sultan Su İnegölspor (Batman)
19.00 Karaman FK-Bucaspor 1928 (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor (11 Nisan)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK (Elazığ)