Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, değişiklikle, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında bazı yükümlülere yönelik tedbirler artırıldı.

Buna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının, sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi.

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.

Ayrıca, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenleme yapıldı. Mevcutta görev yapan kişilerin hak kaybı yaşamaması için geçiş süreci düzenlendi.