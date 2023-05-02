Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Tuşba ilçesinde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 tabanca, 11 şarjör, farklı ebatlarda 878 fişek, 2 tüfek dürbünü, bir nişangah sistemi, fener, tüfek ayaklığı, AK-47 tüfeğine ait üst kapağı ile seyyar dipçik ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. AA