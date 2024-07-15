Fetullahçı Terör Örgütü’nün milli iradeye el koyma girişiminin 8'inci yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye’nin 81 ilinde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Yeni Emniyet Kavşağı’nda binlerce kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan İskele Caddesi’nden devam eden ‘Demokrasi ve MiLli Birlik Yürüyüşü’, Beşyol Meydanı’nda son buldu.

YÜRÜYÜŞE PROTOKOL DE KATILDI

Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.